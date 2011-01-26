СБУ затримала за хабар керівника комунального підприємства Києва

14:43, 26 січня 2011
Право
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Триває слідство

Співробітники Управління СБУ в Києві затримали під час одержання хабара керівника одного з комунальних підприємств столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ в Києві, встановлено, що, зловживаючи своїм службовим становищем, заступник директора одного з управлінь підприємства, що підпорядковується Київській міській державній адміністрації, вимагав 12 тис. грн. у керівництва комерційної структури за нестягування штрафних санкцій.

У результаті спецоперації при одержанні частини хабара співробітники столичного СБУ затримали службовця у його робочому кабінеті.

За матеріалами СБУ прокуратурою Печерського району Києва порушено кримінальну справу за ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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