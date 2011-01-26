Прокуратура відкликала свою касацію по ”Луганськтепловозу”

Прокуратура м. Києва відкликала свою касаційну скаргу на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 6 грудня 2010 року, що підтвердив законність приватизації 76,001% акцій Холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури.

Як зазначили в прес-службі, Кабінет міністрів України прийняв розпорядження від 21 липня 2010 р. зі змінами від 15 грудня 2010 р. щодо припинення взаємних зобов`язань між Фондом держмайна України і покупцем «Луганськтепловоза» - ЗАТ «КК «Брянський машинобудівний завод» шляхом проведення взаємозаліку за договірними зобов`язаннями й укладення між сторонами мирової угоди.

«Оскільки прокуратурі м. Києва стало відомо про наявність зазначених обставин після подачі касаційної скарги на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 6 грудня 2010 р., касацію було відкликано», - повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на джерело в уряді, раніше прокуратура направила касаційну скаргу на рішення Київського господарського апеляційного суду, яким він задовольнив апеляцію Фонду державного майна і тим самим підтвердив законність приватизації 76,001% акцій ХК «Луганськтепловоз». Таким чином, за інформацією джерела, було припинено передачу держпакета акцій «Луганськтепловоза» його покупцеві – керуючій компанії «Брянський машзавод».

Довідка УНІАН. Київський господарський апеляційний суд задовольнив апеляції Фонду державного майна України (ФДМУ) і керуючої компанії «Брянський машзавод», скасувавши рішення Господарського суду Києва, який визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій Холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Рішення Господарського суду Києва було ухвалено за позовом Фонду держмайна від 8 жовтня 2010 р. щодо розірвання договору купівлі-продажу «Луганськтепловоза». Причиною для подачі позову послужила несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловоза».

15 червня 2010 р. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».

Холдингова компанія «Луганськтепловоз» – найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного й змінного струму, дизель-поїздів.