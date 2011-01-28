Підписано закон щодо об’єктів права спільної власності подружжя
14:49, 28 січня 2011Право
0 0
Набуде чинності через 10 днів
Президент Віктор ЯНУКОВИЧ Закон ”Про внесення зміни до статті 61 Сімейного кодексу України” щодо об’єктів права спільної власності подружжя.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 11 січня. Ним встановлено, що об’єктом права спільної власності подружжя є житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації державного житлового фонду, та земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі приватизації.
Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter