СБУ просить відгукнутися водіїв - очевидців вибухів у Макіївці

Управління Служби безпеки України в Донецькій області просить відгукнутися водіїв, які були очевидцями вибухів у Макіївці 20 січня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі облуправління СБУ.

Згідно з повідомленням, сьогодні облуправління СБУ в Донецькій області розіслало до регіональних ЗМІ звернення до водіїв транспортних засобів, які стали очевидцями вибухів біля торговельного центру Golden Plaza і адміністративної будівлі ДП «Макіїввугілля» у Макіївці, з проханням «зв`язатися з представниками облуправління СБУ» за телефонами у Донецьку (062) 337-25-51, (062) 332-61-23, а також за мобільним телефоном (067) 624-72-23.

У зверненні зазначається, що воно поширене «у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом вибухів у м. Макіївка Донецької області 20 січня 2011 року».

У прес-секторі облуправління СБУ також попросили журналістів оприлюднювати текст повідомлення «періодично, тобто більше за один раз і більш ніж один день».

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 січня у Макіївці пролунали два вибухи - біля торговельного центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства ”Макіївугілля”. У результаті обох вибухів ніхто не постраждав. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було знайдено прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі в Макіївці». У листі також було вказано механізм і порядок передачі грошей. Також невідомі загрожували, що у разі невиконання вимог у різних місцях Макіївки пролунають ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління СБУ в Донецькій області порушило кримінальну справу за статтею «тероризм» і розшукує двох чоловіків.