Прокуратура затримала колишнього директора ДП «Львіввугілля»
За незаконне використання коштів
Органами прокуратури Львівської області затримано колишнього директра ДП «Львіввугілля», діями якого заподіяно тяжкі наслідки державному бюджету України.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.
Як зазначається у повідомленні, прокуратурою Сокальського району Львівської області розслідується кримінальна справа, порушена стосовно колишнього генерального директора ДП «Львівугілля» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).
У ході розслідування згаданої кримінальної справи 26 січня було затримано колишнього генерального директора ДП «Львівугілля», який здійснив незаконне використання коштів підприємства, що перебували в податковій заставі, чим заподіяв тяжкі наслідки державному бюджету.
Слідство у кримінальній справі триває.