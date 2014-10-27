Apple випустить близько 50 мільйонів iPhone 6 - ЗМІ

11:32, 27 жовтня 2014
Наука та IT
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Apple випустить близько 50 млн смартфонів iPhone 6. У цю кількість не включені поставки iPhone 6 Plus.

Apple випустить близько 50 млн смартфонів iPhone 6. У цю кількість не включені поставки iPhone 6 Plus.

Про це свідчать оцінки постачальників комплектуючих, на яких посилається Digitimes, повідомляє Данила Кулішу в 48 випуску свого відеоблогу "Новини Apple".

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Також повідомляється, що Apple випустила фінальну версію оновлення iOS 8.1. Встановити апдейт можна на пристрої iPhone і IPad.

Для синхронізації нової OS з комп'ютером потрібен iTunes 12, доступний на Windows і Mac.

Разом з iOS 8.1 Apple випустила накопичувальне оновлення для телеприставки Apple TV 7.0.1. Прошивка рекомендується до установки для всіх власників яблучного девайса третього покоління.

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