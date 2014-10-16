Apple помилково розсекретила Air iPad 2 і iPad mini 3

Скріншоти з підтвердженням виклали техноблоги The Verge і 9to5Maс.

Читайте такожСтала відома сума штрафу для постачальників Apple за витік даних про iPhone і iPadВ керівництві з використання наступної версії платформи iOS 8.1 на iPad, яке з'явилось в iTunes Store, виявлений слайд з назвами і зображеннями майбутніх iPad. З документа стало відомо, що Apple не стала експериментувати з назвами, а лише привласнила новим планшетам порядкові номери, повідомляє Лента.ру.

Примітно, що скріншоти підтверджують наявність у Air iPad 2 і iPad mini 3 сенсора відбитків пальців Touch ID, який вперше з'явився минулого року в iPhone 5S. Однак інші деталі розкриті не були.

На момент публікації новини Apple видалила слайди з iTunes. Зараз користувачам доступний гід по використанню iOS 8 і тільки на прикладі iPad версій 2013 року.

Подібні витоку не типові для Apple, тому деякі ЗМІ припустили, що таким чином компанія спробувала відвернути увагу від анонсів конкурента - Google у середу, 15 жовтня, представила новий смартфон і планшет в лінійці Nexus.