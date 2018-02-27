Ізраїльська компанія зуміла зламати iPhone X

Ще в листопаді 2017 року ізраїльські програмісти на замовлення міністерства внутрішньої безпеки США успішно зламали iPhone X підозрюваного в контрабанді зброї.

Ізраїльська компанія Cellebrite заявила, що зуміла зламати останню операційну систему Apple iOS 11 і флагманський смартфон компанії iPhone X, випущені у вересні 2017 року.

У медіа-кіті на сайті компанії-розробника програмного забезпечення повідомляється, що сервіси Cellebrite здатні розблокувати і отримати інформацію з будь-якої моделі iPhone і iPad, що працює на операційних системах від iOS 5 до iOS 11, пише Медуза з посиланням на Forbes.

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"Великий підрядник уряду США стверджує, що знайшов спосіб зламати практично будь який iPhone на ринку, і це виглядає, як величезний прорив для правоохоронних органів і можлива велика проблема конфіденційності для користувачів Apple", - пише Forbes.

За даними видання, ще в листопаді 2017 року ізраїльські програмісти на замовлення міністерства внутрішньої безпеки США успішно зламали iPhone X підозрюваного в контрабанді зброї Абдулмаджида Саїді. Яку саме інформацію вдалося отримати з його телефону, невідомо, але в липні 2018 року Саїді постане перед судом.

Cellebrite має контракти з багатьма американськими федеральними відомствами, включаючи імміграційну й митну поліції, ЦРУ і ФБР. Зокрема, спецслужби зверталися до її послуг після відмови Apple зламати айфон терориста з Сан-Бернандіно.

Зараз, за даними Forbes, ізраїльська компанія активно рекламує свої технології правоохоронним органам інших країн.