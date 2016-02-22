Apple: Вимога ФБР хакнути iPhone "стрілка з Сан-Бернандіно" створює небезпечний прецедент

У розміщеній в понеділок на сайті компанії статті "Питання і відповіді" говориться, що, по-перше, виконання цієї вимоги "полегшить можливість розблокувати iPhone з допомогою "грубої сили", шляхом перебору тисяч або мільйонів комбінацій зі швидкістю сучасного комп'ютера".

Читайте такожАктивісти хочуть провести всесвітні мітинги на підтримку Apple проти ФБР

По-друге, це створить небезпечний правовий прецедент, який розширить повноваження уряду, і ми просто не знаємо, до чого це призведе", передає Російська служба ВВС.

"Безумовно, можна створити абсолютно нову операційну систему, щоб підірвати нашу систему безпеки, як того хоче уряд. Але ми вважаємо, що це занадто небезпечно робити. Єдиний спосіб гарантувати, що таким потужним інструментом не будуть зловживати і він не потрапить у чужі руки, - це ніколи не створювати його", - заявляє Apple.

У ФБР стверджують, що даний випадок є винятковим, і від Apple потрібно створити операційну систему для злому тільки одного iPhone. Однак компанія не вірить, що справа обмежиться зломом телефону "стрілка з Сан-Бернандіно".

"Співробітники правоохоронних органів по всій країні вже заявили, що у них є сотні айфонів, розблокування яких вони хочуть вимагати від Apple, якщо ФБР виграє цю справу", - йдеться в статті.

Apple також відкидає звинувачення в тому, що її відмова від співпраці з ФБР продиктований турботою про бізнес-модель і маркетингову стратегію.

Компанія заявляє, що зробила все, що в її силах і в рамках закону, щоб допомогти слідству.

"У нас немає ніякої симпатії до терористів. Ми надали всю інформацію про телефон, яку мали. Ми також активно давали поради щодо отримання додаткової інформації", - заявляє компанія.

"Одна з кращих наших пропозицій була зкомутувати телефон з мережею, до якої він був раніше підключений, що дозволило б створити резервну копію і отримати дані, які їм потрібні. На жаль, виявилося, що коли iPhone зловмисника потрапив до ФБР, пароль ідентифікатор Apple, асоційований з телефоном, був змінений. Це означає, що телефон більше не може отримати доступ до послуг iCloud", - пише Apple.

"Уряд підтвердив, що ми передали всі дані, в тому числі, що стосуються резервного копіювання на iPhone. Але тепер до нас звернулися за інформацією, яку ми просто не маємо", - резюмують автори статті.

Слідчі впевнені, що на телефоні радикального ісламіста Фарука, який разом з дружиною Ташфин Малік 3 грудня 2015 року вбив 14 беззбройних людей і більше двох десятків поранив, зберігається дуже важлива інформація.

Раніше компанія Apple відмовилася допомогти ФБР у проханні надати доступ до даних смартфона вбивці, а у відповідь на рішення американського суду, який зобов'язав її обійти протоколи безпеки і отримати доступ до інформації, пообіцяла оскаржити це рішення.