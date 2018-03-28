Сканер відбитків пальців на екрані: Huawei презентувала смартфон Mate RS Porsche Design

Також можна відзначити бездротову зарядку і стереодинаміки.

На заході в Парижі компанія Huawei представила не тільки смартфони Huawei P20 з подвійною і P20 Pro з потрійною камерою Leica, але і преміальну модель Huawei Mate RS Porsche Design, теж з потрійною камерою Leica.

Про це пише Ferra.ru.

Серед особливостей Huawei Mate RS Porsche Design виробник особливо відзначає перший у світі подвійний сканер відбитків пальців, розташований прямо на екрані, процесор з підтримкою технологій штучного інтелекту, батарею ємністю 4000 мАг.

Користувач може пройти аутентифікацію, приклавши палець до дисплея, а також на задній панелі смартфона. Тобто з обох сторін смартфона є рідер відбитків.

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Huawei Mate RS Porsche Design оснащується 6-дюймовим вигнутим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю QHD і співвідношенням сторін 18:9.

Основну камеру 40+8+20 Мп смартфон успадкував у Huawei P20 Pro. Апаратною основою став Kirin 970 з нейромережевим модулем, 6 ГБ оперативної і 256 або 512 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Також можна відзначити бездротову зарядку і стереодинаміки.

Смартфон Huawei Mate RS Porsche Design випускається в чорному і червоному кольорі, вперше в історії серії Mate. Версія Huawei Mate RS Porsche Design 6+256 ГБ обійдеться в 1695 євро, а 6+512 ГБ — 2095 євро. Продажі почнуться з 12 квітня 2018 року.