Xiaomi випустить смартфон на новому процесорі, який прискорює операції зі штучним інтелектом

Процесор Helio P60 був представлений в ході недавньої виставки мобільної індустрії Mobile World Congress (MWC) 2018.

Компанія Xiaomi анонсує смартфон на процесорі Helio P60 в другому кварталі 2018 року.

Судячи з усього, апарат буде відноситися до пристроїв середнього цінового сегмента, повідомляє "Новое время".

Процесор Helio P60 був представлений в ході недавньої виставки мобільної індустрії Mobile World Congress (MWC) 2018. MediaTek Helio P60 побудований на 12-нанометровому техпроцесі TSMC, який забезпечує 15% -ве зниження енергоспоживання в порівнянні з 14-нм чіпами.

Його особливістю є вбудовані засоби NeuroPilot AI, призначені для прискорення операцій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Конфігурація включає чотири ядра ARM Cortex-A73 і чотири ядра ARM Cortex-A53. Максимальна тактова частота - 2,0 ГГц. Обробкою графіки зайнятий прискорювач ARM Mali-G72 MP3.

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Процесор підтримує установку подвійної камери (24 + 16 Мп) або одну камеру з роздільною здатністю в 32 Мп. Для визначення сцен і об'єктів в кадрі, а також для поліпшення обличчя користувача в реальному часі при селфі-зйомці буде використовуватися підпроцесор NeuroPilot AI.

Чипсет був вперше використаний на смартфоні OPPO R15, який надійшов у продаж в Китаї 1 квітня. Крім того, компанія Vivo запустить смартфон на Helio P60 в другому кварталі 2018 року. Як відзначають журналісти, - це ознака одужання для MediaTek, враховуючи, що тріо OPPO, Vivo і Xiaomi входить в п'ятірку найбільших виробників телефонів в Китаї.

Також ми зможемо побачити модель Lenovo на основі цього процесора, а також телефон Meizu з Helio P60. В результаті передбачається, що дохід MediaTek у другому кварталі може перевищити $60 мільярдів.