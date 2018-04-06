Астрономи вперше виявили темну зірку за межами Чумацького шляху

Об'єкт розташовується поруч з Малою Магеллановою Хмарою, що робить його першим подібним астрофізичним тілом, знайденим за межами Чумацького шляху.

Астрономи Європейської південної обсерваторії (EOS) виявили невидиму у видимих променях світла нейтронну зірку зі слабким магнітним полем і кільцем холодного газу.

Об'єкт розташовується поруч з Малою Магеллановою Хмарою, що робить його першим подібним астрофізичним тілом, знайденим за межами Чумацького шляху. Про це повідомляє видання Science Alert.

За оцінками вчених, вік об'єкта SNR 1E 0102.2-7219 (E0102) становить дві тисячі років. Він являє собою залишки наднової, які утворюють складну, яка нагадує міхур, структуру. Дані, отримані Very Large Telescope і орбітальним апаратом Chandra X-ray Observatory, показали, що всередині міхура знаходиться тороїдальна область холодного газу, яка повільно віддаляється від компактного об'єкта в центрі E0102.

Читайте такожАстрономи знайшли в Чумацькому Шляху ціле «місто» чорних дір

Цей компактний об'єкт виявився джерелом рентгенівського випромінювання і був позначений як p1. Його природа залишалася невідомою, крім того, було незрозуміло, чи він справді перебував у самій E0102 або позаду неї.

Астрономи довели, що об'єкт був частиною залишків наднової і був маленькою нейтронною зіркою, яка приблизно в два рази менше звичайних нейтронних зірок, діаметр яких зазвичай становить 20 кілометрів. Цей різновид астрофізичних тіл випромінює слабку рентгенівську радіацію і їх не помітно у видимих променях. Механізм формування хмари холодного газу поки невідомий, проте вчені вважають, що він якось пов'язаний із поглинанням компактним об'єктом зірки-компаньйона.