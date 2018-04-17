"Виріз" на екрані та 8-ядерний процесор: Huawei розсекретила всі характеристики свого флагмана Honor 10

Зареєстровані відразу 4 модифікації смартфона, які відрізняються обсягом пам'яті та підтримкою різних частот 4G LTE.

На сайті китайського центру з сертифікації телекомунікаційного обладнання TENAA опублікували характеристики смартфона Huawei Honor 10.

Huawei зареєструвала цей телефон в базі TENAA в декількох варіантах, повідомляє "Новое время".

Нещодавній звіт показав, що майбутній флагман Honor 10 буде мати виріз у верхній частині дисплея, як і Huawei P20. Це підтверджується і тим фактом, що Honor 10 отримає 5,84 "дисплей з роздільною здатністю 2280 х 1080 пікселів. Таке співвідношення числа пікселів свідчить про наявність вирізу.

У TENAA зареєстровані відразу 4 модифікації смартфона, які відрізняються обсягом пам'яті та підтримкою різних частот 4G LTE. Honor 10 моделі COL-AL10 буде доступний у версіях з 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ і з 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ пам'яті. Телефон Honor 10 з номером моделі CLO-AL00 буде пропонувати 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ пам'яті. COL-TL10 Honor 10 має 6 ГБ ОЗУ і 128 ГБ пам'яті. COL-TL00 має внутрішнє сховище на 128 ГБ, а також 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті.

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Всередині встановлена ​​батарея ємністю 3320 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки. Телефон має 24-мегапіксельну + 16-мегапіксельну подвійну задню камеру, тоді як спереду є 24-мегапіксельна фронтальна камера.

Пристрій працює від 8-ядерного процесора, який працює на частоті 2,36 ГГц. Оскільки це флагманський телефон, передбачається, що він буде оснащений чіпсетом Kirin 970, який також встановлений на Honor View 10, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Mate 10 і Mate 10 Pro.

Смартфон працює під управлінням Android 8.1 Oreo з оболонкою EMUI 8.1. Підтримуються дві SIM-карти, є порт USB Type-C і стереодинаміки. Судячи з усього, жоден з варіантів не оснащений слотом для карт microSD.