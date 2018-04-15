Opera VPN оголосив про закриття

Сервіс припинить свою роботу з 30 квітня.

Із 30 квітня сервіс Opera VPN для iOS та Android, який допомагає обходити блокування в мережі Інтернет, припинить свою роботу.

Про це йдеться у офіційній заяві.

Його творці запропонували користувачам перейти на інший, платний сервіс SurfEasy і отримати підписку на рік з 80-відсотковою знижкою. Власники преміальних акаунтів Opera VPN зможуть отримати річну передплату безкоштовно.

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Зазначимо, VPN - це віртуальна приватна мережа, яка дозволяють забезпечити одне або декілька мережевих з’єднань. Такі з'єднання працюють поверх інших мереж, наприклад, інтернету.

За допомогою VPN можна обходити блокування сайтів.