Opera VPN оголосив про закриття
16:13, 15 квітня 2018Наука та IT
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Сервіс припинить свою роботу з 30 квітня.
Opera VPN оголосив про закриття / ілюстрація inforesist
Із 30 квітня сервіс Opera VPN для iOS та Android, який допомагає обходити блокування в мережі Інтернет, припинить свою роботу.
Про це йдеться у офіційній заяві.
Його творці запропонували користувачам перейти на інший, платний сервіс SurfEasy і отримати підписку на рік з 80-відсотковою знижкою. Власники преміальних акаунтів Opera VPN зможуть отримати річну передплату безкоштовно.
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Зазначимо, VPN - це віртуальна приватна мережа, яка дозволяють забезпечити одне або декілька мережевих з’єднань. Такі з'єднання працюють поверх інших мереж, наприклад, інтернету.
За допомогою VPN можна обходити блокування сайтів.
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