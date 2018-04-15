Opera VPN оголосив про закриття

16:13, 15 квітня 2018
Наука та IT
4800
Opera VPN оголосив про закриття / ілюстрація inforesist

Про це йдеться у офіційній заяві.

Його творці запропонували користувачам перейти на інший, платний сервіс SurfEasy і отримати підписку на рік з 80-відсотковою знижкою. Власники преміальних акаунтів Opera VPN зможуть отримати річну передплату безкоштовно.

Читайте такожЯк обійти блокування Telegram: VPN, Tor і анонімайзери

Зазначимо, VPN - це віртуальна приватна мережа, яка дозволяють забезпечити одне або декілька мережевих з’єднань. Такі з'єднання працюють поверх інших мереж, наприклад, інтернету.

За допомогою VPN можна обходити блокування сайтів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #додаток Opera VPN#блокування сайтів