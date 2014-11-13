Київські вчені винайшли прототип електронного язика

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі ACS Applied Materials & Interfaces, пише Лента.ру.

Вчені придумали датчик, який аналізує речовини і передає інформацію в комп'ютер. За словами його авторів, пристрій буде працювати аналогічно зв'язці смакових рецепторів і головного мозку у людини.

Датчик являє собою тришарову двовимірну структуру. Основа складається з кремнію, на який нанесено шар рідкої речовини, яка і піддається аналізу. Закриває все зверху третій шар - скло. Вчені використовували той факт, що провідні властивості такої системи (транспорт електронів під дією світла, що падає на скло) залежить від проміжного (другого) рідкого шару.

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На їхню думку, типові язикові відчуття визначаються типом рідини, а з них можна зв'язати провідні властивості системи, які повинні бути заздалегідь відомі і використані для визначення смаку рідини. Вчені вважають, що їх робота може знайти застосування у фармацевтичній і харчовій промисловості, на митниці, у службі екологічного контролю та інших областях, де може знадобитися штучний аналог людського язика.