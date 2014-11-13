З'явилася перша мобільна соцмережа для любителів алкоголю

Розробники програми мають намір зробити свій проект альтернативою Facebook і Instagram для алкоголіків, пише Новое Время з посиланням на CNet.

Мобільний застосунок дає можливість ознайомитися з інформацією про 70 тисяч вин, пива й інших спиртних напоїв.

SWIG також дає користувачам можливість підписуватися на пости своїх друзів, барменів та сомельє, щоб вивчати те, що вони п'ють. Також в алкосоцмережі працює система рейтингів користувачів.

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"Facebook не піклується про те, щоб ви знайшли кращу Криваву Мері на Манхеттені, а ми піклуємося", - пояснив сооснователья соцмережі Гаррі Раймонд.

Фінансування для розробки програми SWIG команда творців зібрала з допомогою краудфандингової платформи Kickstarter, отримавши близько $21 тисячі за $18 тисяч необхідних.