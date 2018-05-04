NASA показало відео з "блакитним" Сонцем

13:27, 04 травня 2018
Наука та IT
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NASA показали блакитне сонце / Solar Dynamics Observatory, NASA

Такий відтінок на відео світило отримало за рахунок зйомки з використанням світла глибокого ультрафіолетового діапазону. Як повідомляється на сайті NASA, це допомогло побачити на Сонці поодиноку активність.

Відзначається, що значні сонячні бурі на цій ділянці зафіксовані не були, проте вчені не виключають можливості їх виникнення.

Як повідомляв УНІАН, група астрономів з Великобританії виявила планету, що поглинає від 97 до 99% видимого світла.

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