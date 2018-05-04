NASA показало відео з "блакитним" Сонцем

Такий відтінок на відео світило отримало за рахунок зйомки з використанням світла глибокого ультрафіолетового діапазону.

Національне управління з аеронавтики та досліджень космосу (NASA) США опублікувало відео, на якому Сонце має блакитний колір.

Такий відтінок на відео світило отримало за рахунок зйомки з використанням світла глибокого ультрафіолетового діапазону. Як повідомляється на сайті NASA, це допомогло побачити на Сонці поодиноку активність.

Відзначається, що значні сонячні бурі на цій ділянці зафіксовані не були, проте вчені не виключають можливості їх виникнення.

This lone active region on the Sun was eyed by our @NASASun observatory putting on a fiery display with its tangled magnetic field lines swaying and twisting above it from April 24 to 26. Take a look: https://t.co/8IleFVLT0Epic.twitter.com/JyeJcsKYOw — NASA (@NASA) May 2, 2018

Як повідомляв УНІАН, група астрономів з Великобританії виявила планету, що поглинає від 97 до 99% видимого світла.