Скандал із витоком даних з Facebook не вплинув на більшість користувачів - ЗМІ

64% користувачів повідомили, що заходять у Facebook щонайменше один раз на день.

Скандал із Cambridge Analytica щодо витоку даних Facebook не змусив більшість користувачів у США відмовитися від використання соціальної мережі.

Як повідомляє Reuters, 78% користувачів Facebook заявили, що знають, як змінювати налаштування приватності в соцмережі. При цьому, 74% користувачів соцмережі заявили, що знають свої поточні налаштування приватності.

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"Половина респондентів заявила, що продовжує використовувати Facebook в тому ж обсязі, що і раніше. Чверть опитаних почала використовувати соцмережу більше", - йдеться в повідомленні.

64% користувачів повідомили, що заходять у Facebook щонайменше один раз на день. У березні таких було 68%.

Чверть опитаних повідомила, що більше не використовує Facebook або взагалі скоротила час, проведений в соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, у березні навколо найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув скандал після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їх згоди.

Пізніше у Facebook повідомили, що Cambridge Analytica отримала дані 87 мільйонів користувачів.

Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для визначення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.