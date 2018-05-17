Впізнає по венах: у iPhone може з'явиться новий датчик для Face ID - ЗМІ

Дана система зробить розпізнавання обличчя більш точним.

Технологія ідентифікації обличчя Face ID від Apple може стати ще розумнішою. Бюро з патентів і товарних знаків США опублікувало патент під назвою "візуалізація вен за допомогою виявлення імпульсного випромінювання", виданий Apple.

Патент описує використання інфрачервоного випромінювача і датчика, який може виявити зразки кровоносних судин під поверхнею шкіри, повідомляє Appleinsider.

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Система складається з оптичного датчика який випускає імпульси інфрачервоного світла на тіло користувача, наприклад, руку або обличчя. Згідно з технологією, інфрачервоне світло проходить крізь шкіру і відображає малюнок вен користувача. Потім відбите світло потрапляє на датчик, здатний розпізнавати інфрачервоне світло.

В Apple вважають, що така система допоможе вирішити проблему, коли FaceID спрацьовує на близнюка людини або іншого візуально схожого на нього родича, оскільки малюнок вен відрізняється навіть у близнюків. Подібні більш ранні розробки вже довели точність технології.

Видання відзначає, що компанія реєструє нові патенти десятки або сотні разів на тиждень, тому це не обов'язково означає впровадження технології в майбутніх продуктах Apple. Однак використання датчика розпізнавання вен в камерах iPhone виглядає досить правдоподібно, оскільки додавання двох нових датчиків або перепрофілювання вже існуючих не стане великою проблемою для компанії.

Як повідомляв УНІАН, за словами інсайдерів, у цьому році Apple готує випуск цілої серії гаджетів з функцією Face ID. Поки функція розпізнавання обличчя доступна тільки для iPhone X.