Таємницю пернатого експоната розкрито: у музеї Києва в опудалі пелікана знайшли записку 1845 року (фото)

Під час реставраційних робіт в опудалі червонодзьобого пелікана була знайдена записка, датована 1845 роком. Це посилання із минулого дало змогу співробітникам музею дізнатися місце відбору зразка.

У Національному науково-природничому музеї НАН України під час реставраційних робіт з опудала червонодзьобого пелікана випала етикетка, вік якої трішки не дотягує до 200 років.

"Саме цей артефакт з минулого відкрив таємницю походження експоната, адже стара книга надходжень відділу зоології приховувала цю інформацію", - йдеться у повідомленні музею у Facebook.

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Так, розшифрування почерку дозволило з’ясувати ім’я колектора. Це Ілля Гаврилович Вознесенський, який здобув червонодзьобого пелікана 15 жовтня 1840 року. Сталося це біля берегів Каліфорнії в гавані Бодега, яка має ім’я іспанського капітана. Дослідник І.О. Кусков заклав на її березі порт Рум'янцев для заготівлі хутра, а за 24 кілометри - поселення форт Росс, яке стало найпівденнішим російським поселенням на континенті.

Зазначається, що рік здобуття зразка червонодзьобого пелікана був передостаннім у житті колонії, адже вже наступного року вона була продана великому землевласнику Джону Саттеру.

"Саме місце збору експонату, гавань Бодега, надихнуло Альфреда Хічкока на створення моторошного триллеру "Птахи", у якому пернаті істоти слугують втіленням крихкості та нестабільності відносин людини та природи", - розповіли у музеї.

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року у фондах Києво-Печерського історико-культурного заповідника було знайдено справжню давньоєгипетську мумію.