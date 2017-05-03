У Києві знайшли давньоєгипетську мумію

У фондах Києво-Печерського історико-культурного заповідника знайдено справжню давньоєгипетську мумію. Про це повідомили у прес-службі Мінкульту.

Згодом стало відомо, що йдеться про кілька експонатів, які потрапили до Києва ще на межі ХІХ-ХХ століть. Як з’ясувалося, спершу вони зберігалися у Церковно-археологічному музеї, потому перебували у Музеї атеїзму, який тоді розташовувався у Києво-Печерський Лаврі. Кілька десятків років ці предмети перебували у фондосховищі й лише тепер були знайдені.

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"Нині колекція старожитностей Давнього Єгипту складається з двох мумій, двох розписаних саркофагів та кількох канопів (поховальних посудин для внутрішніх органів - УНІАН.)", - йдеться у повідомленні.

Раніше вчені встановили, що близько третини мумій тварин стародавнього Єгипту не містять ніяких останків тварин, ще третина тільки частково заповнена органічними матеріалами.