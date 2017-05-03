У Києві знайшли давньоєгипетську мумію

17:48, 03 травня 2017
Наука та IT
2087 0

Мумію у Києво-Печерському заповіднику виявив археолог Сергій Пивоваров.

У Києві виявлено давньоєгипетську мумію / Фото УНІАН

У фондах Києво-Печерського історико-культурного заповідника знайдено справжню давньоєгипетську мумію. Про це повідомили у прес-службі Мінкульту.

Згодом стало відомо, що йдеться про кілька експонатів, які потрапили до Києва ще на межі ХІХ-ХХ століть. Як з’ясувалося, спершу вони зберігалися у Церковно-археологічному музеї, потому перебували у Музеї атеїзму, який тоді розташовувався у Києво-Печерський Лаврі. Кілька десятків років ці предмети перебували у  фондосховищі й лише тепер були знайдені. 

Читайте такожТисячолітню статую Будди просвітили рентгеном і знайшли всередині мумію (фото)

"Нині колекція старожитностей Давнього Єгипту складається з двох мумій, двох розписаних саркофагів та кількох канопів (поховальних посудин для внутрішніх органів - УНІАН.)", - йдеться у повідомленні.

Раніше вчені встановили, що близько третини мумій тварин стародавнього Єгипту не містять ніяких останків тварин, ще третина тільки частково заповнена органічними матеріалами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #давньоєгипетські мумії#мумії у Києві