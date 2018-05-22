Експерти назвали розмір грудей найщасливіших жінок

Коли жінок запитали, чи хотіли б вони зробити операцію по збільшенню або зменшенню грудей, лише 18 відсотків дали позитивну відповідь.

Більше всього жінок, які задоволені розміром своїх грудей - серед власниць третього розміру.

До такого висновку прийшли британські пластичні хірурги, опитавши 871 жінку, повідомляє The Sun.

В рамках національного дослідження фахівці попросили респонденток розповісти, наскільки вони задоволені своїми грудьми і як їхній розмір впливає на повсякденне життя.

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39 відсотків власниць третього розміру грудей відповіли, що повністю задоволені своїм тілом, і життям.

Четвертому розміру були раді 37 відсотків жінок, першому - 34 відсотки. 29 відсотків заявили, що їх влаштовує п'ятий розмір.

Найменшу кількість щасливих жінок виявилося серед власниць другого розміру: їх було всього 27 відсотків.

Однак коли жінок запитали, чи хотіли б вони зробити операцію по збільшенню або зменшенню грудей, лише 18 відсотків дали позитивну відповідь.