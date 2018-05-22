Експерти назвали розмір грудей найщасливіших жінок
Більше всього жінок, які задоволені розміром своїх грудей - серед власниць третього розміру.
До такого висновку прийшли британські пластичні хірурги, опитавши 871 жінку, повідомляє The Sun.
В рамках національного дослідження фахівці попросили респонденток розповісти, наскільки вони задоволені своїми грудьми і як їхній розмір впливає на повсякденне життя.
Читайте такожОголена і мокра: Крістіна Агілера показала груди і обмазалася гелем заради нового кліпу (відео)
39 відсотків власниць третього розміру грудей відповіли, що повністю задоволені своїм тілом, і життям.
Четвертому розміру були раді 37 відсотків жінок, першому - 34 відсотки. 29 відсотків заявили, що їх влаштовує п'ятий розмір.
Найменшу кількість щасливих жінок виявилося серед власниць другого розміру: їх було всього 27 відсотків.
Однак коли жінок запитали, чи хотіли б вони зробити операцію по збільшенню або зменшенню грудей, лише 18 відсотків дали позитивну відповідь.