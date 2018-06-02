"Бізнес закінчено": Ердоган оголосив про заборону Uber в Туреччині

Uber вже заборонений у таких країнах, як Болгарія, Данія та Угорщина.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що сервіс Über більше не буде працювати в країні. Про це повідомляє Daily Sabah.

Турецький президент оголосив, що для Uber в Туреччині «бізнес закінчено».

«У нас є власна система таксі... самим Ми будемо вирішувати долю Über», — сказав Ердоган.

Він додав, що влада не дозволить сервісу «зруйнувати» бізнес турецьких таксистів. Підкреслюється, що турецькі таксисти виступали проти Uber, звинувачуючи його в нечесній конкуренції та незаконних способи ведення бізнесу.

Газета додає, що Über вже заборонений у таких країнах, як Болгарія, Данія та Угорщина. У той же час діяльність сервісу обмежена у Франції, Італії, Німеччини, Японії, на Тайвані.