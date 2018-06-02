Китай запустив супутник для спостереження за поверхнею Землі

Також в космос був запущений науковий експериментальний апарат «Лоцзя-1».

З китайського космодрому Цзюцюань успішно стартувала ракета «Чанчжен-2» з супутником для дистанційного спостереження за поверхнею Землі, сільськогосподарських досліджень, а також моніторингу стихійних лих. Читайте такожПадаюча китайська космічна станція згоріла над Тихим океаном За даними агентства «Сіньхуа», запуск відбувся в 12:13 за місцевим часом (07:13 за Києвом). Також в космос був запущений науковий експериментальний апарат «Лоцзя-1».

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