Стартував перший космічний корабель, створений країнами Євросоюзу

Перший безпілотний вантажний корабель нового типу, створений Європейським космічним агентством, стартував до Міжнародної космічної станції, передає Бі-Бі-Сі.

Двадцятитонний корабель, що носить ім`я "Жюль Верн", відірвався від земної поверхні на космодромі Куру у французькій Гвіані сьогодні вранці.

Протягом приблизно місяця корабель проходитиме випробування - здійснюватиме різні маневри на орбіті - а на початку квітня причалить до російського службового модуля "Звезда" Міжнародної космічної станції.

При цьому планується відпрацювати новий спосіб стиковки за допомогою лазерного променя й американської навігаційної системи GPS.

Корабель створювався 11 років

"Жюль Верн" доставить на МКС 7670 кг вантажу - пальне, воду, кисень у балонах, провіант тощо.

Політ "Жюля Верна" разом із МКС триватиме понад чотири місяці, після чого його затоплять у Тихому океані. Перед цим космонавти завантажать "вантажівку" сміттям, що накопилося на станції, й науковим устаткуванням, що відслужило свій термін.

Жюль Верн був першим європейським письменником, що детально описав політ у космос. Корабель, названий його ім`ям, доставить на МКС екземпляр першого видання роману "Із Землі на Місяць".

Технічне найменування кораблів даного типу - АТВ (Automated Transfer Vehicle - "автоматичний транспортний корабель"). Це найбільший і найскладніший космічний апарат, спільно створений країнами ЄС.