Китай готує власну космічну станцію

16:07, 10 липня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація \ REUTERS

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Про це повідомив директор китайського управління з інженерних розробок у сфері пілотованих космічних польотів, перший китайський космонавт Ян Лівей, передає kommersant.ru з посиланням на The Times. «Китай готовий розпочати еру космічних станцій», - зазначив він.

На станції зможуть постійно перебувати до трьох космонавтів і до шести - під час зміни екіпажу. Після розміщення на орбіті центрального модуля в наступні роки до неї будуть приєднані ще два додаткових.

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Теги: #Китай#космос#станція