Китай готує власну космічну станцію

На станції зможуть постійно перебувати до трьох космонавтів і до шести - під час зміни екіпажу.

До 2020 року Китай має намір запустити модуль, який стане головною частиною орбітальної космічної станції.

Читайте такожКитай запустив супутник для спостереження за поверхнею Землі

Про це повідомив директор китайського управління з інженерних розробок у сфері пілотованих космічних польотів, перший китайський космонавт Ян Лівей, передає kommersant.ru з посиланням на The Times. «Китай готовий розпочати еру космічних станцій», - зазначив він.

На станції зможуть постійно перебувати до трьох космонавтів і до шести - під час зміни екіпажу. Після розміщення на орбіті центрального модуля в наступні роки до неї будуть приєднані ще два додаткових.