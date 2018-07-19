Розміром з планшет: в Китаї презентували величезний Xiaomi Mi Max 3

Діагональ екрану нового пристрою становить 6,9 дюймів.

Компанія Xiaomi анонсувала Mi Max 3, найостаннішу модель зі своєї лінійки гігантських смартфонів.

Діагональ екрану нового пристрою становить 6,9 дюймів, майже як у деяких планшетів, пише "Новое время" з посиланням на The Verge.

Вперше в смартфонах лінійки Mi Max використовується екран із співвідношенням сторін 18:9. У гаджета збереглися верхні і нижні рамки, хоча і досить тонкі відносно великого простору екрану. Роздільна здатність становить досить скромні 1080p, тому багато користувачів, ймовірно, зможуть побачити пікселі.

Як стверджується, дисплей Xiaomi Mi Max 3 займає 85,19% площі лицьової панелі. Виробник заявив, що ширину верхньої рамки вдалося зменшити на 4,7 мм. Корпус у Xiaomi Mi Max 3, як і у попередника, суцільнометалевий.

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Основою Mi Max 3 служить процесор Snapdragon 636. Передбачено випуск двох конфігурацій: 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ флеш-пам'яті, а також 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті. Основна камера - здвоєна, з датчиками роздільною здатністю 12 і 5 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп. Подвійна основна камера застосовується вперше в серії Mi Max.

Підтримуються дві SIM-карти, є порт USB Type-C. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI. Ємність акумулятора Mi Max 3 - 5500 мАг. Підтримується технологія швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Смартфон може сам заряджати інші пристрої, будучи в ролі мобільного акумулятора.

Смартфон Xiaomi Mi Max 3 пропонується в чорному, золотистому і синьому колірних варіантах за ціною $252 за 4 + 64 ГБ і $296 за 6 + 128 ГБ. Продажі в Китаї розпочнуться 20 липня 2018 року. На презентації не повідомлялося, коли новинка стане доступна на міжнародному ринку.