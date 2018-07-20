Названо "дату смерті" операційної системи Android

Вдалося з'ясувати, що розробка Fuchsia OS ведеться вже понад два роки не просто так, а заради того, щоб ця ОС у недалекому майбутньому замінила Android.

Сьогодні на базі операційної системи Android працює 3/4 від усіх продаваних у світі смартфонів. Хоч за цю ОС і відповідає компанія Google, але використовувати її можуть усі виробники телефонів, причому безкоштовно і без будь-яких зобов'язань.

Втім, цьому програмному забезпеченню існувати залишилося не дуже довго, тому що «пошуковий гігант» нарешті визначився з "датою смерті", тобто днем, коли цьому настане кінець, про це пише Akket.

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За даними ЗМІ, буквально днями Google провела нараду, на якій було присутнє все керівництво компанії. Вирішити хотіли долю операційної системи Android і, як стверджується, вирішили. Вдалося з'ясувати, що розробка Fuchsia OS ведеться вже понад два роки не просто так, а заради того, щоб ця ОС у недалекому майбутньому замінила Android на всіх смартфонах, планшетах, комп'ютерах, телевізорах і будь-яких інших гаджетах.

Керівництво Google розповіло колегам про плани компанії, згідно з якими Fuchsia OS – це зовсім не якийсь дорогий експеримент, а найбільш перспективний проект. Саме ця операційна система в недалекому майбутньому стане заміною Android, застарілої у багатьох відношеннях. У найближчі три роки «пошуковий гігант почне випускати на базі нової ОС «розумні» колонки і ноутбуки, тоді як через 5 років, тобто в 2023 році, станеться відмова від подальшої розробки Android.

Як повідомляв УНІАН в квітні, компанія Google почала відмову від операційної системи Android на користь абсолютно нової Fuchsia OS.