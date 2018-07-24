"Голий" Android і "безрамковий" дизайн: Xiaomi офіційно представила бюджетний смартфон Mi A2

Ціна новинки складе від 250 до 350 євро залежно від комплектації.

У Мадриді відбулася презентація двох нових бюджетних смартфонів від компанії Xiaomi Mi A2 і Mi A2 Lite.

Як повідомляє Mobiltelefon, головною особливістю обох гаджетів, як і у випадку з попередником Mi A1, стала прошивка по програмі Android One («голий» Android Oreo, без власної оболонки MIUI).

Новинка доступна в трьох кольорах: чорному, золотому і блакитному. Старт продажів Mi A2 і Mi A2 Lite намічений на 27 липня у Франції, 8 серпня в Італії і 10 серпня в Іспанії. Реліз планується ще в більш ніж 30 країнах по всьому світу, у тому числі в Росії, Білорусі та Україні.

Характеристики Xiaomi Mi A2

В основі Mi A2 лежить восьмиядерний процесор Snapdragon 660 з частотою 2,2 ГГц, продуктивність якого, за словами Xiaomi, на 79% вище, ніж у Snapdragon 625, застосовуваного в торішньому Mi A1. Також смартфон оснащений графічним чіпом Adreno 512 650 МГц.

Смартфон має 5,99" екран з роздільною здатністю 2160 х 1080 точок, прикритий склом Gorilla Glass 5.

Xiaomi Mi A2 отримав подвійну основну камеру (12+20 Мп) та 20-мегапіксельну фронтальну камеру.

Смартфон має акумулятор на 3010 МаГ, а також швидку зарядку QuickCharge 3.0 18W через порт Type-C.

В Європі Mi A2 буде доступний в трьох версіях: 4/32 ГБ за 249 євро, 4/64 ГБ за ціною 279 євро і 6/128 з цінником в 349 євро.

Характеристики Xiaomi Mi A2 Light

В основі Mi A2 Lite лежить перевірений часом чіпсет Snapdragon 625 + графічний чіп Adreno 506.

Light-версія має трохи менший екран - 5,84" з роздільною здатністю 2280 х 1080 точок.

Смартфон також оснащений подвійною, але слабкішою, основною камерою (12+5 Мп) і фронталкою на 5 Мп.

Новинка має ємний акумулятор на 4000 МаГ і порт microUSB.

Вартість Xiaomi Mi A2 Light складе 179 євро за базовий варіант з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ постійної пам'яті і 229 євро за розширену комплектацію на 4/64 ГБ.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня компанія Xiaomi анонсувала Mi Max 3, саму останню модель з своєї лінійки гігантських смартфонів.