Уряд пропонує Академії наук добровільно відмовлятися від користування землею

Відповідний законопроект розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі і представлений до громадського обговорення.

Згідно з нововведенням, передбачається здійснення добровільної відмови від права користування ділянками, які перебувають у підпорядкуванні НАН, і вилучення їх за рішенням Кабінету міністрів України.

Читайте такожАкадемія наук втратила в Криму два потужні інститути - ПатонКрім того, згода президії НАНУ знадобиться тепер не тільки при вилученні землі, а й при добровільній відмові структурних частин академії.

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