Уряд пропонує Академії наук добровільно відмовлятися від користування землею
Кабінет міністрів України пропонує Національній академії наук (НАНУ) добровільно відмовлятися від права користування землею, яка перебуває у віданні підприємств, організацій та інших структурних одиниць академії.
Відповідний законопроект розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі і представлений до громадського обговорення.
Згідно з нововведенням, передбачається здійснення добровільної відмови від права користування ділянками, які перебувають у підпорядкуванні НАН, і вилучення їх за рішенням Кабінету міністрів України.
Читайте такожАкадемія наук втратила в Криму два потужні інститути - ПатонКрім того, згода президії НАНУ знадобиться тепер не тільки при вилученні землі, а й при добровільній відмові структурних частин академії.
Довідка УНІАН. Національна академія наук України (НАНУ) — вища державна наукова організація України. Діє на підставі Статуту, затвердженого загальними зборами академії 5 квітня 2002 року, і законодавства України.
НАНУ займається дослідженнями у сфері природничих, гуманітарних, суспільних і технічних наук.