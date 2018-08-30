Вчені навчилися друкувати біонічні очі на 3D-принтері

Прориву вдалося досягти завдяки розробки способу наносити електронні рецептори світла на сферичні поверхні.

Дослідники Університету Міннесоти навчилися наносити на напівсферичний предмет електронні рецептори світла. Таким чином, можна створити штучні людські очі.

«Біонічні очі зазвичай вважалися витвором наукової фантастики. Але тепер ми ближче, ніж будь-коли до їх створення за допомогою 3D-друку із застосуванням багатьох видів матеріалів», - цитує слова співавтора дослідження і професора Університету Міннесоти Майкла МакАлпейна Newsweek.

Читайте такожАмериканські вчені створили "штучне око"

Щоб продемонструвати здатність друку на викривленій поверхні, вчені використали сферичний скляний купол. Першою речовиною, яку вони використали в 3D-принтері, були частки срібла. Після напилення вони лишалися на місці, а не сповзали по краях купола, як це було раніше у випадках другу на такого роду поверхнях. Щоб нанести фотодіоди, які перетворюють світло в електричний сигнал, команда розробників використали напівпровідникові полімерні матеріали. Знадобилася лише година, щоб повністю нанести шар світлових рецепторів на скляний купол.

«Моя мати сліпа на одне око. І коли я говорю про свою роботу, вона каже: «Коли ти надрукуєш мені біонічне око?». Тепер, здається, це можливо», - сказав МакАлпейн.

Читайте такожУчені знайшли найдавніше око (фото)

Вчені планують попрацювати над тим, щоб навчитися наносити ще більшу кількість рецепторів світла на поверхню, щоб зробити штучне око більш ефективним. Крім того, вони планують розробити технологію, яка дозволить такий друк на м’яких поверхнях, щоб електронні рецептори можна було наносити просто на людське око замість скла.