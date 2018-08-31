Земля може загинути в чорній дірі через гравітаційні хвилі

В разі зіткнення двох плоских гравітаційних хвиль може з’явитися надзвичайно велика і потужна чорна діра, яка поглине все на світі.

Питання про те, яким буде кінець світу, завжди цікавило людей. Фізики ж кажуть, що, вірогідно, наша планета Земля буде поглинута чорною дірою, яка виникне з вини гравітаційних хвиль-монстрів.

Про це пише Newsweek, додаючи, що такі хвилі – це невидимі пульсації у космосі, які рухаються зі швидкістю світла. Найбільш потужні з них виникають тоді, коли об’єкти рухаються дуже швидко. Приміром, коли дві великі зірки обертаються одна навколо одної або ж дві чорні діри зливаються в одну. Гравітаційні хвилі для ілюстрації прикладу часто порівнюють з колами на воді, які виникають, якщо кинути камінь. Однак, якщо часточка чи об’єкт рухається зі швидкістю світла, можуть з’явитися плоскі гравітаційні хвилі.

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Питання в тому, що станеться, якщо вони зіштовхнуться. Вчені Прінстонського університету і Періметерського інституту теоретичної фізики в Онтаріо, щоб відповісти на це питання, звертаються до загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна.

На їхню думку, якщо хвилі будуть досить великими, тоді їхнє зіткнення може створити чорну діру, тобто місце в космосі з настільки сильним гравітаційним полем, що навіть світло буде не здатне вирватися з нього. Фізики переконані, що такі хвилі-монстри можуть бути досить потужними, щоб збити часо-простір. І так з’явиться велетенська чорна діра, яка поглине до 85% енергії хвиль. А деякі залишкові брижі залишаться обертатися навколо неї назавжди.

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«Ці часточки мають багато енергії і спричиняють викривлення у часі і просторі. І коли хвилі зіштовхуються, ці викривлення накладаються одна на одну. Таким чином час і простір нібито засмоктують себе у чорну діру», - сказав професор фізики Прінстонського університету Франс Преторіус.

Втім, за словами професора фізики Оуклендського університету в Мічігані Девіда Гарфінкла, ніщо відоме на сьогодні у всесвіті не здатне створити плоскі хвилі, які зможуть сформувати чорну діру.