Землю затягне в чорну діру: вчені озвучили апокаліптичний прогноз

Вчені вважають, що одного разу неподалік від Землі можуть зіткнутися потужні гравітаційні хвилі, і це настільки закрутить простір-час, що результатом стане поява чорної діри.

Фахівці, які представляють Прінстонський університет, припустили, що в майбутньому гравітаційні хвилі можуть спровокувати появу близько від Землі чорної діри і, якщо подібне станеться, то наша планета буде приречена.

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Гравітаційні хвилі являють собою свого роду коливання тканини простору-часу, передає weekend.rambler.ru. Їх існування було теоретично передбачене Альбертом Ейнштейном близько століття тому в рамках загальної теорії відносності, і лише порівняно недавно, в 2016 році, колаборації LIGO вдалося вперше їх зафіксувати, тим самим вона підтвердила дане припущення. Багато хто вважає, що назвати це «відкриттям сторіччя» не буде перебільшенням, а низка співробітників колаборації вже була удостоєна Нобелівської премії з фізики і безлічі інших престижних наукових нагород.

Гравітаційні хвилі виникають в результаті таких масштабних подій, як зіткнення чорних дір, і саме злиттям таких об'єктів фахівці схильні пояснювати майже усі зафіксовані на сьогоднішній день епізоди, за винятком одного, причиною якого, як припускаэться, стало зіткнення нейтронних зірок. Втім, яким би потужним не був імпульс, що «запускає» коливання тканини простору-часу, по дорозі до землі вони долають величезну відстань, через що їх і виявилося майже неможливо вловити.

Тим не менш, вчені з Прінстонського університету припускають, що одного разу неподалік від Землі можуть зіткнутися потужні гравітаційні хвилі, і це настільки закрутить простір-час, що результатом стане поява чорної діри. Втім, подібний сценарій настільки малоймовірний, що являє собою скоріше цікаву теорію.

Це не перший випадок, коли гравітаційні хвилі виявляються частиною теорії, від якої віє науковою фантастикою. Раніше бельгійські дослідники, що представляють Католицький університет Левена, висунули припущення, що вже виявлені коливання могли виникнути в результаті «схлопування» так званих червоточин, або кротячих дір - свого роду просторово-часових тунелів, в існування яких на сьогоднішній день вірять не надто багато фахівців.