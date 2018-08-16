Кінець світу 16 серпня: астроном розповів про планету-"вбивцю" Землі
Теорія про зіткнення містичної планети Нібіру із Землею, що призведе до кінця світу 16 серпня, на думку астронома, - маячня.
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"Це не так, що виглянув у віконце - а вона летить. Космос постійно вивчається і перебуває під наглядом. Велике, масивне тіло не може виникнути з нічого. От коли з'являється комета, її бачать заздалегідь, а це дуже маленький космічний об'єкт, який фіксують за блиском, який вона відображає", - сказав у коментарі "Обозревателю" кандидат фізико-математичних наук, астроном Олексій Переход.
Як каже науковець, відбивна здатність цілої планети набагато вища, ніж у комети. І не помітити, як вона летить до Землі, неможливо.
"Якби це було правдою хоча б на тисячну частину, то це було б скрізь відомо. Якщо Нібіру десь і є, то дуже далеко", - заявив Переход.
Раніше колишній співробітник Геологічної служби США Ітан Троубрідж передбачив неминучий апокаліпсис, який настане через "Планету X" Нібіру.