Кінець світу 16 серпня: астроном розповів про планету-"вбивцю" Землі

Прихильники конспірологічної теорії вважають, що знищення всього людства принесе планета Нібіру, яка зіткнеться із Землею 16 серпня.

Теорія про зіткнення містичної планети Нібіру із Землею, що призведе до кінця світу 16 серпня, на думку астронома, - маячня.

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"Це не так, що виглянув у віконце - а вона летить. Космос постійно вивчається і перебуває під наглядом. Велике, масивне тіло не може виникнути з нічого. От коли з'являється комета, її бачать заздалегідь, а це дуже маленький космічний об'єкт, який фіксують за блиском, який вона відображає", - сказав у коментарі "Обозревателю" кандидат фізико-математичних наук, астроном Олексій Переход.

Як каже науковець, відбивна здатність цілої планети набагато вища, ніж у комети. І не помітити, як вона летить до Землі, неможливо.

"Якби це було правдою хоча б на тисячну частину, то це було б скрізь відомо. Якщо Нібіру десь і є, то дуже далеко", - заявив Переход.

Раніше колишній співробітник Геологічної служби США Ітан Троубрідж передбачив неминучий апокаліпсис, який настане через "Планету X" Нібіру.