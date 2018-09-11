На висоті пташиного польоту і без заторів: у Британії успішно випробували таксі майбутнього (відео)

Британська компанія Vertical Aerospace успішно випробувала своє літаюче таксі.

Компанія сподівається запустити міжміські рейси такими таксі протягом чотирьох років. Транспорт розрахований на двох пасажирів та пілота і може досягати швидкості до 80 км/год. Читайте такожУ США електричну вантажівку Tesla випробували на дорогах Заряду акумулятора вистачає на 800 км.

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