На висоті пташиного польоту і без заторів: у Британії успішно випробували таксі майбутнього (відео)
11:56, 11 вересня 2018Наука та IT
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Британська компанія Vertical Aerospace успішно випробувала своє літаюче таксі.
У Британії успішно випробували таксі майбутнього
Компанія сподівається запустити міжміські рейси такими таксі протягом чотирьох років.
Транспорт розрахований на двох пасажирів та пілота і може досягати швидкості до 80 км/год.
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Заряду акумулятора вистачає на 800 км.
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