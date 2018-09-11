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На висоті пташиного польоту і без заторів: у Британії успішно випробували таксі майбутнього (відео)

11:56, 11 вересня 2018
Наука та IT
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Транспорт розрахований на двох пасажирів та пілота і може досягати швидкості до 80 км/год.

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Заряду акумулятора вистачає на 800 км.

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Теги: #Британія#наука#безпілотне таксі#літаюче таксі