1 квітня українські літаки можуть не піднятися в повітря

З 1 квітня почне діяти заборона на експлуатацію літаків, які перебувають у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та не обладнані додатковими системами безпеки.

Про це повідомляє газета «Комментарии».

Згідно з експлуатаційною директивою Державіаадміністрації № ЄД-01-07, виданою наприкінці грудня, експлуатанти зобов`язані обладнати повітряні судна трьома обов`язковими системами. Йдеться про систему попередження про небезпечне зближення із землею, систему попередження зіткнення в повітрі й аварійні радіомаяки, пише видання.

Згадані системи почали встановлювати на західних лайнерах уже досить давно, проте радянські літаки не оснащувалися ними через високу вартість. Такий комплект коштує в середньому близько 300-400 тис. дол. на один борт. Тому далеко не всі перевізники встигли у визначені терміни дообладнати цією технікою свої Ан-24, Ан-26, Ан-30, Як-40, Як-42.

Набрання чинності вимогою директиви, за даними видання, може призвести до того, що від 60 до 150 повітряних суден з 1 квітня не здіймуться в повітря.