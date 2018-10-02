Ключові складові життя на Землі мають космічне походження

Вірогідно саме потрапляння деяких елементів з космосу на нашу планету дало поштовх розвитку всього живого.

Дослідники виявили нові докази того, що життя на нашій планеті може мати позаземне походження. Вони виявили, що ключові його компоненти насправді зародилися в космосі й лише згодом через метеорити чи комети потрапили на Землю.

Про це пише Newsweek, додаючи, що процес «зараження» нашої планети життям відбувся в перший мільярд років її історії.

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Видання уточнює, що йдеться про занесення на Землю фосфатів. Вони грають важливу роль у структурі всіх живих клітин. Будучи по-суті похідними від фосфору, вони – головна складова хромосом, які несуть генетичну інформацію в кожній ДНК. Крім того, ці елементи відіграють критично важливу роль у забезпеченні клітин енергією, яка потрібна їм для виконання своїх основних функцій.

Однак, попри таку важливу роль для земного життя, вчені не можуть сказати напевне, звідки перші живі організми взяли фосфати. Тож одна з гіпотез говорить, що компонент міг потрапити сюди з космосу.

Дослідники з Гавайського університету разом з колегами з Тайваню і Франції вказали на вірогідне джерело фосфітів, на яке раніше вчені не звертали уваги. Воно відоме як міжзоряний фосфін – компонент, який містить гідроген і фосфор. Хімічні реакції за його участі продукують оксиди фосфору і похідні структури, такі як фосфатна й ортофосфорна кислоти. Ці речовини могли потрапити на Землю через метеорити, перш ніж увійшли в структуру біологічних молекул живих клітин на планеті.

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«На землі фосфін смертельний для всього живого. Але у міжзоряному просторі незвичні хімічні процеси за його участі могли прокласти шлях до виникнення біологічно релевантних сполук, таких як оксикислоти фосфору, які могли спровокувати молекулярну еволюцію життя, яким ми його знаємо», - пояснив дослідник Ендрю Тьорнер.