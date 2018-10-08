Facebook представила свої перші гаджети (фото, відео)

Facebook хоче, щоб ви поставили в будинок новий пристрій для відеочатів з камерами, які відстежують рух.

Найбільша у світі соціальна мережа сьогодні представила свій перший фізичний гаджет - це домашній суміщений контентно-керуючий хаб і дисплей для відеозв'язку Portal.

«Facebook хоче, щоб ви поставили в будинок новий пристрій для відеочатів з камерами, які відстежують рух. Смілива заявка від компанії, яка загрузла в скандалах з витоками особистих даних. Однак Facebook, здається, зробила все, щоб її Portal, представлений в понеділок, виглядав якомога менш загрозливим», - пише Bloomberg.

Facebook запевняє, що пристрій не може записувати відео, функція стеження потрібна тільки для правильної побудови кадру, а голосові запити обробляє сам девайс, а не сервери соцмережі. Крім того, мікрофони і камеру можна легко відключити, а якщо користувач не довіряє кнопці відключення, то заблокувати об'єктив спеціальною гумовою кришечкою. Правда, кришечка мала за розмірами і не інтегрована у конструкцію, випливає з презентації компанії.

Є два варіанти, що відрізняються діагоналлю екрану: Portal ($199) з горизонтальним дисплеєм діагоналлю 10,1 дюйма з роздільною здатністю 1280 х 800 пікселів і Portal+ з поворотним дисплеєм 15,6 дюйма роздільною здатністю Full HD ($349).

Обидва оснащені камерами роздільною здатністю 12 Мп з системою штучного інтелекту, які відстежують рух користувача, масивом із чотирьох мікрофонів і потужними для своїх розмірів динаміками (10 Вт 20 Вт відповідно). Зображення динамічно настроюється під час спілкування, щоб у кадр потрапляли всі учасники. Підтримуються відеочати до шести учасників, включаючи підтримку мобільних пристроїв. У Portal є власні голосові команди і голосове управління Amazon Alexa, в тому числі «розумним будинком», сервіси Spotify, Pandora і iHeartRadio. Бездротові інтерфейси - Wi-fi стандарту 802.11 ac і Bluetooth 4.2.

Гаджети виходять на конкурентний ринок, де їм буде протистояти в першу чергу розумна колонка-дисплей Echo Show від Amazon, відзначає Bloomberg. Це пристрій з 10-дюймовим екраном за $230. Розумні колонки без дисплеїв є у Google і Apple. Новинки від Facebook доступні для попереднього замовлення в США, поставки повинні початися в листопаді.