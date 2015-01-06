У мережі з'явилися фото смартфона на Windows 10

Ця версія майбутньої платформи була представлена ще в минулому році разом із запуском Windows 10 Technical Preview, повідомляє MacDigger.ru.

Microsoft обіцяє, що Windows 10 з'явиться не тільки на комп'ютерах і планшетах, але і на смартфонах.

Сьогодні в Мережу потрапили перші світлини, пов'язані з мобільного реалізацією нової ОС. Принаймні, так стверджує італійський портал WindowsPhoneItaly, що розмістив фотографії WP-смартфона під управлінням Windows 10.

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Якщо вірити цим знімкам, нова мобільна версія ОС Windows крім внутрішніх поліпшень принесе і оновлений візуальний стиль. Як можна бачити, на гаджеті задіяний новий режим відображення шпалер. Якщо в Windows Phone 8.1 фонове зображення можна було встановлювати тільки в якості заливки живих блоків, то в даному випадку вони розміщуються на фоні, включаючи рядок сповіщень, а живі плитки стають напівпрозорими. Крім того, в мобільній реалізації ОС Windows 10 шпалери використовуються також на екрані вибору додатків.

До справжнього моменту відомо, що фінальна версія Windows 10 з'явиться на ринку не раніше осені 2015 року. До цього останні кілька тижнів в Мережі існувала думка, згідно з якою нова платформа може стати доступною кінцевому користувачеві трохи раніше - в середині наступного року.