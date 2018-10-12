Названо ймовірну причину аварії російської ракети "Союз"

Під час запуску російської ракети "Союз" 11 жовтня сталася аварія.

До аварії "Союз-ФГ", яка сталася напередодні після старту з космодрому Байконур, призвело невідділення одного з чотирьох бічних блоків першого ступеня ракети-носія.

Про це повідомляє газета "Коммерсантъ" з посиланням на два джерела, причетних до розслідування інциденту.

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За їхніми словами, до такого розвитку подій могли призвести дві причини. Перша з них пов'язана з відмовою роботи пірозамка бічного блоку, друга — з механічним пошкодженням його кріплення. Третя причина, за словами одного з джерел, є малоймовірною. Теоретично вона може бути пов'язана з автоматикою, яка не дала команду на відстріл "боковушки", сказав співрозмовник ЗМІ.

Найближчим часом комісія, що займається розслідуванням обставин аварії, ретельно вивчить кожну з цих можливих причин, додає видання. За даними джерел газети, на "розбір польотів" фахівцям буде відведено приблизно місяць.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня при запуску пілотованого корабля «Союз» з Байконура на 119-й секунді польоту сталося відключення двигунів другого ступеня при відділенні бічних блоків першого ступеня від центрального блоку другого ступеня. Потім спрацював аварійний маяк, корабель розділився на відсіки і випустив парашут.

Екіпаж здійснив аварійну посадку і приземлився в Казахстані, всі залишилися живі.