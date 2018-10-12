Робот-людина Софія приїхала на телеканал у двох валізах і дозволила ведучому себе поцілувати (відео)
Вперше на "1+1" - робот у прямому ефірі. Гонконгська розробка Софія на канал сьогодні зранку приїхала в розібраному вигляді - у двох валізах, і вже за годину вийшла наживо.
В ТСН відповіла на питання, як втримати українську молодь від еміграції. І поспілкувалась з ведучими "Сніданку".
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На питання Руслана Сенічкіна, чи можна її поцілувати, робот з усмішкою відповіла "так".
Софії три роки. Розробили її представники США, Китаю та Ізраїлю, але громадянство у неї Саудівської Аравії. Софія, як кажуть розробники, може відтворювати 72 людські емоції і відповідати на будь-які запитання. Її запрошують на міжнародні заходи, телеефіри та інтерв'ю зі світовими зірками.