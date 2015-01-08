Microsoft випустила бюджетну Nokia з довгоживучою батареєю

Незважаючи на те, що пристрій працює під управлінням не ОС Windows Phone, а Series 30+, це не завадило компанії встановити на нього додатки Facebook, месенджера соцмережі і Twitter, передає ТСН.uа. Використовується браузер Opera Mini з пошуком від Bing.

Читайте такожNokia представила схожий на iPad планшет N1 (фото)

Телефон випускається в двох версіях: з однією SIM-картою і з двома. За заявою компанії, перша версія здатна пропрацювати до 29 днів без підзарядки, а друга - до трьох тижнів. У телефоні є MP3-плеєр і вбудоване FM-радіо, здатні працювати до 50 і 45 годин відповідно. Інтернет доступний через мережу 2G, камера - 0,3 мегапікселя. Дані зберігаються на зовнішній карті SD об'ємом до 32 гігабайт.

Вартість пристрою складе $29. Його продажі почнуться в I кварталі цього року серед обмеженого списку країн Європи, Азії, Середнього Сходу та Африки.