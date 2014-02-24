Nokia презентувала перші смартфони на ОС Android

Корпорація Nokia представила три смартфона на платформі Android - Nokia X, Nokia X+ і Nokia XL в рамках виставки мобільних пристроїв Mobile World Congress в Барселоні, пише ИТАР-ТАСС. Це перші смартфони на цій операційній системі.

Раніше компанія використовувала ОС Symbian і Windows Phone. "Ми раді представити нову лінійку пристроїв - Nokia X", - оголосив на прес-конференції глава Nokia Стівен Елоп.

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Смартфон Nokia XL отримав більший екран з діагоналлю 5 дюймів, камеру з роздільною здатністю 5 мегапікселів, а також фронтальну камеру з роздільною здатністю 2 мегапікселя. Смартфон Nokia X буде продаватися по 89 євро, вартість Nokia X+ складе 99 євро, Nokia XL - 109 євро. Гаджети надійдуть у магазини в чорному, білому, червоному, зеленому, синьому, жовтому кольорах.