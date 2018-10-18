Вчені в Антарктиді записали моторошну "пісню" льодовика (відео)

Своєрідний феномен дослідники зафіксували випадково, під час досліджень шельфового льодовика "Росса".

Учені в Антарктиді зафіксували нове явище - співочий льодовик. У мережі виклали запис із моторошними звуками, які утворює сніг під час вітру.

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Своєрідний феномен дослідники зафіксували випадково, під час досліджень шельфового льодовика "Росса", найбільшого в Антарктиді, йдеться у сюжеті ТСН. Для цього дослідники встановили 34 надчутливих передавачі.

Коли вчені взялися за аналіз сейсмічних даних, то помітили, що шельф майже безперервно "співає" на дуже низьких частотах.

Щоб людина змогла почути цю мелодію, геофізики прискорили запис у 1200 разів. Кажуть, отримані звуки, могли би стати саундтреком до фільму жахів.

Як повідомляв УНІАН, від Гренландії відколовся шестикілометровий айсберг.