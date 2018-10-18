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У листопаді Землю накриють потужні магнітні бурі: названі дати

21:29, 18 жовтня 2018
Наука та IT
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У листопаді два дні поспіль будуть магнітні бурі, спрогнозували вчені / Сatn.ua

У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Петра Лебедєва Російської академії наук спрогнозували, що 3 та 4 листопада на Землі очікуються магнітні бурі.

Про це повідомляє "Главред".

false

Читайте такожВчені пояснили, чому досі не знайшли інопланетянВ наступному місяці 5 і 6 числа магнітосфера планети буде збудженою, йдеться на сайті лабораторії.

За даними вчених, у листопаді очікуються слабкі магнітні бурі (рівень G1).

Як повідомляв УНІАН, магнітна буря 19 жовтня буде останньою в цьому місяці.

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Теги: #магнітна буря