У листопаді Землю накриють потужні магнітні бурі: названі дати

3 та 4 листопада на Землі очікуються магнітні бурі.

У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Петра Лебедєва Російської академії наук спрогнозували, що 3 та 4 листопада на Землі очікуються магнітні бурі.

Про це повідомляє "Главред".

Читайте такожВчені пояснили, чому досі не знайшли інопланетянВ наступному місяці 5 і 6 числа магнітосфера планети буде збудженою, йдеться на сайті лабораторії.

За даними вчених, у листопаді очікуються слабкі магнітні бурі (рівень G1).

Як повідомляв УНІАН, магнітна буря 19 жовтня буде останньою в цьому місяці.