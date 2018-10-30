Неандертальці ходили пряміше, ніж сучасні люди, і дихали інакше

Структура грудної клітки одного з видів древніх людей вказує на те, що легені у них були більшими.

Вчені провели реконструкцію грудної клітці і хребта неандертальського чоловіка, який помер близько 60 тисяч років тому. І це привело їх до неочікуваного відкриття.

Як виявилося, неандертальці дихали не так, як сучасні люди. А їхні постави були значно пряміші, ніж наші сьогодні, пише Newsweek.

Торакс – це місце в тілі, де ребра і хребет утворюють камеру, в якій розміщені серце і легені. Встановлення розмірів і форми торакса у неандертальців дуже важливе для з’ясування інформації про їхню поставу і можливості легень. А це у свою чергу, дозволяє краще зрозуміти, якими були фізичні можливості одного зі стародавніх видів людей.

Читайте такожHomo sapiens породичалися з неандертальцями задовго до основної міграції з Африки - аналіз ДНК

Вчені сперечаються про розмір і форму торакса у неандертальців вже 150 років. Одні стверджують, що ця частина тіла у вимерлого виду була подібна за формою до тієї, яка характерна сучасним людям. А інші ж малювали більш грубе зображення неандертальців.

В ході нещодавнього дослідження міжнародна команда вчених використала скелет чоловіка, знайдений в Ізраїлі в 1983 році. Скелет дуже зацікавив вчених, оскільки все вказувало на те, що тіло поховали умисне. Це провокувало нові питання про суспільство і культуру неандертальців. Крім того, у скелета був майже неушкоджений торакс. Знайти щось подібне раніше не вдавалося. Тепер команда вчених використала комп’ютерну томографію, щоб відтворити 3D-модель грудної клітки неандертальця з хребцями, ребрами і тазовими кістками. Це дозволило збудувати зображення того, який насправді вигляд мало тіло неандертальців. Експеримент показав, що грудна кліткицього вимерлого виду сильно відрізнялася від грудей сучасних людей.

Ребра з’єднувалися з хребтом у напрямку всередину. Через це хребет був трохи схилений назад, роблячи його значно прямішим, ніж у гомо сапіенс, без викривлення в районі попереку. Таким чином, ідея про те, що неандертальці були прямоходячими, підтверджується.

Читайте такожВ печері Південної Африки вчені виявили таємничий стародавній знак (фото)

«Хребет неандертальців більше розміщений всередині торакса, що підвищує стійкість», - пояснив автор дослідження Ашер Гомез-Олівенція.

Дослідними виявили, що форма грудної клітки вказує на значно збільшену діафрагму у неандертальців. Тож їхні легені могли вмістити більше повітря, ніж легені сучасних людей. Крім того, ширша нижня частина торакса і горизонтальна позиція ребер вказують на те, що неандертальці дихали лише діафрагмою, а не поєднували таке дихання з розширенням у грудній клітці.

Один з авторів дослідження Патриція Крамер зауважила, що більші легені вимерлого виду людей вміщали більше кисню.

«Це корисно в двох сценаріях. Коли хтось веде інтенсивну фізичну активність або коли повітря дуже розріджене, як, наприклад, у високогірних регіонах. Неандертальці, загалом, були досить дужими з міцними кістками. Ми вже уявляли їхнє життя таким, яке б вимагало фізичної активності для виживання. Більший об’єм легень, вірогідно, був потрібен, щоб живити міцні м’язи», - пояснила Крамер.