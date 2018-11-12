Глобальне потепління спричинить бум в популяції щурів

Тепліші кліматичні умови будуть ідеальними для розмноження гризунів, особливо в містах.

Вчені застерігають, що підвищення температур, спричинене кліматичними змінами, перетворить міста по всьому світу на ідеальні розплідники щурів.

Кілька міст в США включно з Нью-Йорком, Чикаго і Бостоном, витрачають мільйони доларів щороку на боротьбу проти швидкого зростання популяції щурів. Але вчені попереджають, що зростання глобальної температури на 2 градуси за Цельсієм станеться до кінця нинішнього століття, пише Newsweek.

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Тепліші зими і більш спекотне літо забезпечить найбільш придатні умови для розмноження гризунів. Експерт Конеллського університету Бобі Корріган пояснив, що період вагітності у гризунів триває всього 14 днів. А новонароджені щури досягають статевої зрілості за місяць. Тож за підсумками року одна вагітна самка щура може призвести до цілої ланцюгової реакції, яка поповнить популяцію тварин на 15-18 тисяч особин. Люди в американських містах, зокрема в Бостоні, скаржаться, що щури стають більші за розмірами і перестають боятися людей.

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Згідно з оцінками Національної асоціації з боротьби проти шкідників, у США найбільш зараженими гризунами вважаються такі міста, як Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско і Вашингтон. При цьому, вчені прогнозують, що до 2050 року 70% населення Землі буде жити саме в містах.