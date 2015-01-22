Представлено нову версію операційної системи Windows 10

Операційна система буде безкоштовна протягом року для користувачів ОС Windows 7 і Windows 8.1, а також останньої версії мобільної платформи Windows Phone, передає ТАСС.

Відзначається, що Windows 10 доступна в режимі для десктопів, коли розпізнає такі пристроїв, як миша і клавіатура, якщо ж вони не підключені, то система працює в режимі сенсорного управління. При цьому в гібридних пристроях ОС буде сама перемикатися в той чи інший режим в залежності від підключення клавіатури.

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Також всі пристрої під управлінням Windows 10 можуть синхронізуватися в режимі реального часу, додатки будуть працювати однаково на кожному з них.

У пристроях на Windows 10 також буде підтримка голосового помічника Cortana. За допомогою голосових команд можна буде отримувати повідомлення, інформацію про котирування, новини спорту та ін.

Також Microsoft представила новий браузер Spartan, який замінить Explorer.