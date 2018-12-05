ЅрасеХ відправляє в космос Dragon (трансляція)

Сьогодні на МКС запускають нову партію матеріалів для досліджень і наукових експериментів, в тому числі і під егідою комікс-кіностудії "Марвел".

Сьогодні о 20:16 за київським часом, на стартовому майданчику SLC–40 бази ВПС США на мисі Канаверал запустять ракету Falcon 9 американської приватної компанії SpaceX з вантажним кораблем Dragon для Міжнародної космічної станції.

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Запалювання відбудеться рівно в 20:16 на стартовому майданчику SLC-40 авіабази ВПС США на мисі Канаверал у штаті Флорида, якщо цьому не завадить погода або проблеми з технікою/персоналом.

Місія носить назву CRS-16 (програма постачання станції Commercial Resupply Service).

На борту Dragon - матеріали для більш ніж 250 досліджень і наукових експериментів, які проведуть члени експедицій МКС-57 і МКС-58.

Корабель вийде на попередню орбіту через 10 хвилин після старту, після чого розкриє сонячні панелі і проведе серію включень двигуна, щоб через дві доби синхронізуватися з орбітою МКС і в підсумку пристикуватися до її модулю "Гармонія".

Серед основної апаратури на борту Dragon - лідар GEDI від NASA (Global Ecosystem Dynamics Investigation) і прилад RRM 3 (Robotic Refueling Mission 3).

Проект GEDI дозволить NASA в глобальному масштабі і з високою точністю створити 3D-модель лісового покриву, а також виміряти, як вирубка лісів впливає на концентрацію в атмосфері вуглекислого газу. Керує дослідженнями професор Ральф Дубайя з університету Меріленда.

Лідар на два роки закріплять зовні станції на японському модулі "Кібо".

За проектом RRM3 науковці вивчають нові методи передачі і зберігання в умовах мікрогравітації надохолоджених рідин (як, наприклад, метану). Удосконалення цих методик допоможе полегшити далекі космічні експедиції, в тому числі на Місяць або Марс.

Крім того, серед вантажу будуть матеріали для конкурсу Guardians of the Galaxy Space Station Challenge під егідою кіностудії Marvel Entertainment і Національної лабораторії США. Підлітки змагаються, у кого кращий науковий проект в космосі.

"Команда Реактивного Єнота" вивчає затвердіння спеціального зубного клею в невагомості - на той випадок, якщо астронавт зламає зуб або у нього випаде пломба.

"Команда Грута" з'ясовує, як забезпечити найбільш ефективний полив рослин при мікрогравітації: для цього вони випробують "генератор туману", який працює у кореневій системі рослини. Результати експерименту можуть допомогти астронавтам тривалих експедицій вирощувати овочі і фрукти.

На станцію також привезуть пару кубсатів, які повинні були закинути туди на вантажівці Cygnus NG-10, але з якоїсь причини відклали їхню доставку. Мова йде про кубсат UNITE від університету Південної Індіани, а також кубсат TechEdSat-8 від дослідницького центру ТАЅА Ames Research Center.

Висота Falcon 9 Block 5 - близько 70 м, діаметр ступенів - 3,66 м, діаметр носового обтічника (вантажного відсіку) - 5,3 м, маса без пального - близько 29 тонн, з повною заправкою - до 549 тонн. Тягу маршового ступеню забезпечують 9 двигунів Merlin 1D, другий - 1 двигун Merlin 1D Vacuum, обидва працюють на суміші рідкого кисню і ракетного гасу.

Ця модифікація Falcon 9 в цілому відповідає критеріям NASA для пілотованих польотів. Саме її з 2019 року разом з кораблем Crew Dragon будуть з невеликими доробками використовувати для виведення астронавтів на орбіту і повернення їх на Землю.