В Україні скоро почнуться продажі першого геймерського смартфона від ASUS
В Україні розпочинається продаж потужного ігрового смартфона ROG Phone (ZS600KL) від ASUS. З 15 грудня його можна буде придбати за спеціальною ціною 26 499 грн.
ROG Phone – це 6-дюймовий смартфон, спеціально розроблений для запуску найсучасніших мобільних ігор. Багаторічний досвід розробників геймерського обладнання серії ROG дозволив розкрити на повну можливості 8-ядерного процесора Qualcomm® Snapdragon™ 845, який може працювати в новому пристрої на недоступній раніше тактовій частоті – 2,96 ГГц.
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ROG Phone створений для перемог: його система охолодження з випарною камерою GameCool і знімним кулером AeroActive для додаткового охолодження гарантує високу швидкість кадрів у розпалі віртуальних битв. У той же час, високоякісний AMOLED-дисплей із підтримкою технології HDR відзначається високою частотою оновлення (90 Гц) і наднизьким часом відгуку –1 мс.
Пристрій має стильний і міцний корпус із металевим каркасом, який покриває захисне скло Corning Gorilla із закругленими краями. Смартфон зручно лежить у руці та надійно захищений від вологи – те, що треба для мобільних баталій.